دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعلام کرد: درآمد مالیاتی محصولات نانو از مجموع سرمایهگذاری ۲۰ سال گذشته پیشی گرفته و نمایشگاه امسال نمادی از خیزش اقتصادی مبتنی بر نوآوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، در سخنانی درباره نمایشگاه فناوری نانو گفت: «نمایشگاه فناوری نانو حاصل تلاش مجموعهای از متخصصان و فعالان حوزه توسعه فناوری و نوآوری است که طی شانزده سال گذشته، با هدف افزایش اثرگذاری آن تلاش کردهاند.»
وی افزود: «آنچه در جدیدترین دوره این رویداد برجسته است، علاوه بر پرداختن به کلیت فناوری نانو، نمایش عینی و ملموس ماهیت بینرشتهای این فناوری در قالب یک نمایشگاه است.»
احمدوند خاطرنشان کرد: «به واسطه کاربردها و اثرات گسترده فناوری نانو در صنایع مختلف، این نمایشگاه را میتوان نمادی از رشد فناوری و بهرهگیری از نوآوری در سراسر صنایع کشور دانست. در این نمایشگاه میتوان شرکتهایی را مشاهده کرد که از حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی تا کشاورزی، پلیمر، عمران و ساختمان، از فناوری نانو در تولید محصولات و خدمات خود استفاده میکنند. این امر خود گواهی بر پیشرفت و توسعه صنایع مختلف و وابستگی آنها به فناوریهای نوین است.»
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به سیر تحول این فناوری در کشور گفت: «در سالهای اولیه و دهه آغازین توسعه فناوری نانو در ایران، آنچه در برنامهها و نمایشگاهها بیشتر مورد توجه بود، معرفی قابلیتها و پتانسیلهای آینده این فناوری بود. اما امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از آن محصولات به مرحله تجاریسازی و ورود به بازار رسیدهاند.»
وی ادامه داد: «اکنون تمرکز اصلی ستاد نانو بر حوزههایی است که دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی بالاتری هستند. به گونهای که تنها درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات نانویی، تاکنون بسیار فراتر از کل سرمایهگذاریهای انجامشده در دو دهه گذشته در این حوزه بوده است.»
احمدوند در پایان با بیان چشمانداز آینده اظهار داشت: «امیدواریم نمایشگاه فناوری نانو این ظرفیت را داشته باشد تا نشان دهد که فناوری نانو در ایران مسیری پیموده که اکنون میتوان آن را بهعنوان یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. این فناوری با ظرفیتهای متعدد و متنوعی که در صنایع مختلف ایجاد کرده، میتواند نقش ایران را در عرصه جهانی بسیار پررنگتر از موقعیت کنونی کند و انشاءالله هر یک از این دستاوردها سهمی موثر در سربلندی و تعالی کشور ایفا کنند.»
لازم به ذکر است شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو «ایران نانو ۱۴۰۴» از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی نمایشگاه به نشانی nanoexhibition.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه از طریق شمارههای ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱، ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ و ۰۹۰۵۷۱۸۸۱۸۶ تماس بگیرند. همچنین کانالهای بله (@irannanoexhibition) و تلگرام (t.me/irannano ۲۰۲۵) برای اطلاعرسانی آخرین اخبار فعال هستند.