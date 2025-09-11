پاکستان در واکنش به تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد؛ حمله‌ای که با موج گسترده‌ای از محکومیت در سطح منطقه و جهان اسلام مواجه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان طی پیامی در شبکه پیام رسان «ایکس» نوشت: اسلام‌آباد همراه با الجزایر و سومالی رسماً درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت برای بررسی مسئله حمله اسرائیل به قطر را ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: هدف از این نشست بررسی ابعاد این اقدام خطرناک اسرائیل و اتخاذ موضع مشترک جامعه جهانی در قبال آن است.

بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی روز‌های اخیر مواضعی در دوحه را هدف قرار دادند که به تلفات انسانی و خسارات مالی منجر شد. این اقدام بی‌سابقه نه تنها با واکنش تند دولت قطر همراه شد بلکه بسیاری از کشور‌های عربی و اسلامی نیز آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی علیه ثبات منطقه توصیف کردند.

وزیر خارجه پاکستان با اعلام حمایت قاطع اسلام‌آباد از دولت و ملت برادر قطر گفت: «پاکستان در کنار قطر می‌ایستد و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی را به‌ شدت محکوم می‌کند».

در داخل پاکستان نیز بسیاری از مقامات سیاسی، شخصیت‌های مذهبی و رهبران احزاب مخالف و ائتلاف حاکم، حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده و آن را نشانه گسترش دامنه جنگ و تجاوزگری صهیونیست‌ها به دیگر کشور‌های منطقه دانستند.

آنان خواستار موضع‌گیری متحد کشور‌های اسلامی و اقدامات عملی در سطح دیپلماتیک و سیاسی علیه تل‌آویو شدند.

شایان ذکر است که پاکستان در ماه ژوئیه، هنگامی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده داشت نیز دو نشست فوق‌العاده درباره مسئله فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برگزار کرده بود.