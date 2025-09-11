تیم‌های نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در سومین هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که با حساسیت بالایی دنبال شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نساجی با هدایت فراز کمالوند، سرمربی فصل گذشته نفت آبادان، در این مسابقه تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز خانگی داشت و با ترکیب هجومی و حمایت هواداران، موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف خلق کرد. با این حال، درخشش علیرضا حقیقی درون دروازه نفت و بی‌دقتی مهاجمان نساجی مانع از گلزنی شد.

در سوی مقابل، نفت آبادان با هدایت مسعود شجاعی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت و بیشتر به ضدحملات چشم دوخت. این تیم نیز در چند صحنه فرصت‌هایی برای گلزنی داشت، اما موفق به عبور از سد دفاعی نساجی نشد.

یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز این دیدار، سرنگونی حسین شنانی در دقیقه ۸۴ در محوطه جریمه نفت آبادان بود که داور مسابقه با اعلام تمارض، کارت زردی به بازیکن نساجی نشان داد.

با این نتیجه، نساجی با ۵ امتیاز از سه بازی، در جمع تیم‌های بالای جدول باقی ماند و نفت آبادان نیز با سومین تساوی متوالی، ۳ امتیازی شد.