در چهل و چهارمین سالگرد شهادت دومین شهید محراب، آیت الله مدنی، مراسم یادبودی در بیت ایشان در مجاورت حوزه علمیه همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله مدنی که از سال‌های پیش از انقلاب تا ۱۳۶۰ در همدان بودند علاوه بر فرماندهی انقلابیون در مبارزه با رژیم طاغوت، منشأ خیرات و برکاتی مانند تأسیس درمانگاه خیریه، صندوق قرضه الحسنه، ساخت مدرسه و دارالایتام شده است.

دومین شهید محراب همچنین در متوقف کردن کاروان زرهی تانک‌ها که ۲۱ بهمن ۵۷ رهسپار تهران بود تا انقلاب مردم را درهم شکند شاهکار کرد و باعث شد نظامیان به خیل انقلابیون بپیوندند.

امرایی، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در مراسم امروز با اشاره به نقش روحانیون در تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر گفت: روحانیون همواره در سنگر دفاع از میهن و پشتیبانی از مردم در مقابل استبداد داخلی و بیگانگان خوش درخشیده‌اند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان هم گفت: آیت الله مدنی مصداق بارز یک روحانی کامل بود و همواره آگاهانه و از روی معرفت رفتار می کرد.

حجت الاسلام والمسلمین فاضلیان افزود: شجاعت، خطر پذیری و داشتن دیدگاه سیاسی نسبت به مسائل کشور و نیاز‌های مردم از جمله خصوصیات بارز ایشان بود.

صفدریان، مدیرکل بنیاد شهید استان همدان هم گفت: شهدا تراز هدایت و حرکت در مسیر انقلاب اسلامی هستند و با وجود شهیدانی، چون آیت الله مدنی راه خدمت به اسلام، مردم و کشور مشخص و آشکار است.