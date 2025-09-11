پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از تمدید فراخوان عمومی ارائه طرح خدمات نوین کیشوندی تا ۲۵ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف توسعه خدمات هوشمند شهری و ارتقای تجربه زندگی در کیش، در نظر دارد کارت کیشوندی به بستری جامع برای ارائه خدمات مالی، رفاهی و شهری تبدیل خواهد شد.
کارت کیشوندی نسل جدید، علاوه بر نقش شناسایی شهروندان، بهعنوان ابزار هوشمند پرداخت و دسترسی به خدمات عمل خواهد کرد.
خدمات جدید کارت کیشوندی شامل: برنامه کاربردی تلفن همراه و کیف پول دیجیتال متصل به شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، خدمات رفاهی و تخفیف در اصناف مختلف، حملونقل عمومی و مدیریت هوشمند شهری، خدمات آموزشی، دانشگاهی، درمانی و بیمه تکمیلی و اجتماعی متصل به درگاههای ملی، برنامه وفاداری شامل امتیازدهی، پاداش، چالشها و بازیها و ارائه تسهیلات اعتباری نوین، توسعه تعاملات مالی و تجاری فراتر از کیش در نظر گرفته شدهاند.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بانکها، شرکتهای فناوری مالی، فعالان حوزه فناوری و ارائهدهندگان خدمات مالی و پرداختمی توانند طرحهای خود را برای پیادهسازی خدمات نوین کارت کیشوندی بر بستر کارت هوشمند ارائه کنند.
براساس این فراخوان راهکارها باید بر پایه استانداردهای امنیتی و فناورانه روز دنیا طراحی شده باشند، قابلیت اتصال به زیرساختهای ملی و درگاههای سازمانی بخش دولتی داشته باشند، نمونههای نوآورانه تسهیلات اعتباری و بازگشت وجه ارائه شود، امکان توسعه و نمایش خدمات در محلهای نزدیک کاربر در برنامه کاربردی وجود داشته باشد و امکان مقیاسپذیری و توسعه خدمات از کیش به دیگر شهرهای کشور در طرح پیشبینی شود.
صاحبان طرحها حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۲۵ شهریور برای ارسال طرحهای خود به نشانی صندوق الکترونیکی KishCitizen@kish.ir فرصت دارند.
شرکت در این فراخوان هیچگونه تعهدی برای سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد نمیکند و این سازمان نسبت به بررسی، پذیرش و یا رد پیشنهادهای دریافتی اختیار عمل خواهد داشت.