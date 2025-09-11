پخش زنده
در پی خسارتهای گسترده ناشی از سیل اخیر و نابودی صدها هزار هکتار زمین زراعی، دولت پاکستان اعلام کرد: در سراسر این کشور وضعیت فوقالعاده کشاورزی برقرار شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان امروز در نشست هیئت دولت این کشور با توجه به تبعات گسترده سیلابهای یک ماه اخیر، وضعیت فوقالعاده کشاورزی و زیستمحیطی در سراسر کشور برقرار کرده است.
وی تاکید کرد: این تصمیم در پی نابودی صدها هزار هکتار زمین کشاورزی، وارد آمدن خسارت سنگین به محصولات اصلی و بروز نگرانیها درباره افزایش قیمت مواد غذایی اتخاذ شده است.
نخستوزیر پاکستان گفت: سیلابهای ویرانگر در ایالتهای پنجاب، خیبرپختونخوا، گلگت-بلتستان و اکنون در حال ورود به ایالت سند، هزاران خانواده کشاورز را بیخانمان و معیشت آنان را نابود کرده است. ارزیابیهای اولیه نشان میدهد کشت برنج، نیشکر و پنبه به شدت آسیب دیده و همین امر میتواند پیامدهای مستقیم بر بازار و گرانی محصولات کشاورزی داشته باشد.
وی افزود: برای مقابله با این بحران، کمیتهای ویژه به ریاست وزیر برنامهریزی تشکیل شده تا با همکاری وزارتخانهها و دولتهای ایالتی، برنامهای جامع برای احیای کشاورزی و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی ارائه کند.
وی همچنین هشدار داد که تغییرات اقلیمی تهدیدی بلندمدت برای پاکستان است و مقابله با آن نیازمند برنامهریزی راهبردی و همکاری بینالمللی است: پاکستان به تنهایی قادر به مقابله با این چالشها نیست از این رو جامعه جهانی نیز باید نقش خود را ایفا کند.
نخستوزیر پاکستان با اشاره به خسارتهای وارده گفت نتایج کامل درباره میزان نابودی زمینهای زراعی و حجم خسارت به تولید محصولات کلیدی طی هفته آینده اعلام خواهد شد.
گفتنی است بنابر اعلام رسانههای پاکستانی، بیش از ۲۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی در ایالت پنجاب پاکستان در سیل اخیر به زیر آب رفته و بهطور کامل یا جزئی نابود شده است.
منطقه فیصلآباد بیشترین آسیب را دیده و حدود ۶۴ هزار هکتار زمین و محصولات آن از بین رفته است.
کارشناسان کشاورزی تأکید میکنند: کشتهای کلیدی مانند پنبه، برنج، نیشکر و علوفه خسارت جبرانناپذیری دیدهاند و این مسئله معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.