به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید از عملیات اجرایی محور سه راهی دارلک تا ترشکان اظهار داشت: در حال حاضر قطعه ۲ محور سه راهی دارلک تا ترشکان بیش از ۸۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد و این قطعه حدود ۵ کیلومتر بوده و برای اجرای آن بیش از ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: عملیات راهسازی و آسفالت در قطعه ۲ محور سه‌راهی دارلک تا ترشکان باید با سرعت اجرایی شود تا روند توسعه این محور بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کل محور سه راهی دارلک تا ترشکان ۱۱.۵ کیلومتر است که توسعه آن با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون افزود: برای اجرای عملیات راهسازی در قطعه جدید محور سه‌راهی دارلک تا ترشکان بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: این محور نقش مهمی در کاهش تصادفات و بهبود مسیر ترانزیتی مرکز استان دارد، و تامین اعتبار، تسریع آزادسازی مسیر و ایجاد زیرساخت‌های لازم مورد تأکید قرار دارد.