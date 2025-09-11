به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما، در جریان بازدید از صداوسیمای مازندران، یکی از چالش های این معاونت را پوشش سیگنالی در حوزه تصویر و صدا در برخی مناطق کشور اعلام کرد و گفت: حدود ۱۵۰۰ نقطه با پوشش سیگنالی ضعیف در کشور شناسایی شده‌اند که صداوسیما برای رفع این مشکل، اقدامات فنی را در دست اجرا دارد.

علیرضا شریفی افزود: به‌دلیل شرایط طبیعی در برخی مناطق کشور، پخش برنامه‌های رسانه ملی به‌صورت زمینی انجام می‌شود که این شیوه نیازمند نصب فرستنده در نقاط جغرافیایی مختلف است.



او با بیان اینکه بیش از ۷۰۰۰ ایستگاه تلویزیونی در کشور فعال هستند، ادامه داد: تأمین قطعات، نگهداری تجهیزات و شرایط جوی از جمله عواملی هستند که موجب افت سیگنال در برخی مناطق می‌شوند.

شریفی گفت: معاونت فنی سازمان صداوسیما به طور دائم در حال مانیتورینگ سیگنال ها در کشور است و تلاش می‌شود تا مشکلات به‌سرعت شناسایی و رفع شوند.

معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما افزود: مناطقی که سیگنال دارند اما دچار افت شده‌اند، قابل اصلاح هستند.



او از مخاطبان خواست در صورت مشاهده ضعف سیگنال تلویزیون، از طریق سامانه ۱۶۲ تهران یا مراکز استانی اطلاع دهند تا اقدامات اصلاحی انجام شود.



شریفی با اشاره به پوشش تصویری بیش از ۹۸ درصدی جمعیت کشور، گفت: در برخی مناطق اگرچه جمعیت کمی دارند اما رسانه ملی در جهت عدالت رسانه ای به این مناطق نیز خدمات‌رسانی می کند.