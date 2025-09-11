به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه گفت: در حال حاضر در مدینه ۲ هزار و ۴۲۷ زائر و در مکه ۲ هزار و ۸۸۲ زائر حضور دارند و از شروع عملیات عمره امسال تاکنون ۳ هزار و ۴۹۶ نفر هم به ایران بازگشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی روحانی افزود: از ابتدای عملیات عمره ۱۴۰۴ که از شهریور ماه آغاز شده است تاکنون بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ نفر به عمره مشرف شده‌اند.

او با بیان اینکه از این تعداد ۵۸ درصد بانوان و ۴۲ درصد آقایان بوده‌اند گفت: بیشترین تعداد اعزام از استان‌های تهران با ۳۸ کاروان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ۲۴ کاروان و گلستان با ۲۳ کاروان انجام شده است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه گفت: در عمره امسال پرواز‌های مکه و مدینه به صورت مستقیم انجام می‌شود و اسکان زائران در مکه تجمیع شده است. همچنین امسال همه تردد‌ها بین دو شهر مکه و مدینه بصورت ریلی و با قطار بین الحرمین انجام می‌شود که باعث کاهش زمان و بهبود کیفیت تردد بین شهری زائران شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی روحانی اضافه کرد: کیفیت هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی هم نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در موضوع کیفیت غذا هم تلاش شده است تا با تنوع بخشی و راه اندازی بوفه، رضایت زائران گرامی شود.