به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سیگارودی معاون خدمات شهری و محیط زیست گفت: این طرح با هدف کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد و اصولی از مواد قابل بازیافت و اجرای صحیح تفکیک پسماند در مبادی تولید، در راسته‌های پرتردد و تجاری خیابان‌های میرداماد، شریعتی، پاسداران و میدان ونک به مرحله اجرا درآمده است.

سیگارودی افزود: در این چارچوب، ضمن شناسایی مراکز و واحد‌های تجاری تولیدکننده پسماند، اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی مستقیم به کسبه و فعالان این محور‌های تجاری صورت گرفته و الگو‌های نوین مدیریت پسماند شهری به آنان معرفی شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ اظهار داشت: کاهش تولید پسماند از طریق مشاوره‌های تخصصی با صاحبان مشاغل، تشویق به استفاده مجدد و بازیافت مواد با ارائه راهکار‌های ساده و کاربردی، تفکیک صحیح پسماند خشک و‌تر در مبادی تولید با نظارت مستقیم عوامل اجرایی شهرداری، آموزش چهره‌به‌چهره و توزیع محتوای آموزشی در راسته‌های پر رفت‌وآمد و نظارت مستمر و پایش عملکرد واحد‌ها در مدیریت بهینه پسماند مهم‌ترین محور‌های اجرایی این طرح است.

سیگارودی افزود: اجرای این طرح در یکی از پرترددترین و تجاری‌ترین محور‌های تهران، گامی مؤثر در راستای تحقق سیاست‌های کلان شهرداری تهران در حوزه مدیریت هوشمند پسماند، حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زیست‌پذیری شهری به شمار می‌رود.