به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری با بیان اینکه کل سطح زیر کشت بادام استان ۲۲۵۶ هکتار است، افزود: این میزان اراضی شامل ۲۲۲۸ هکتار باغ بارور و ۲۸ هکتار باغ غیربارور است.

وی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد در واحد سطح استان ۵۰۰ کیلوگرم بادام در هکتار است، اظهار کرد: عمده ارقام مورد کشت بادام در باغات استان شامل آذر، فرانیس، نون پاریل، تونو، سوپرنوا، شکوفه، سهند و ارقام محلی است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: بیشترین میزان بادام استان به ترتیب در شهرستان‌های ارومیه، شاهین دژ و پیرانشهر تولید می‌شود که علاوه بر تازه خوری به صورت خشکبار به شهر‌های مختلف کشور نیز صادر می‌شود.

لازم به ذکر است که تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر کشاورزان را بر آن داشته که با کشت محصولات جایگزین علاوه بر حفظ تنوع محصولات، صرفه جویی قابل توجهی در آب داشته باشند که بادام و پسته یکی از این محصولات جایگزین در راستای اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است.