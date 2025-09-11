پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان را می توانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان در تاریخ ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) را می توانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم و پربازدید امروز رسانههای آمریکا
📰 نیویورکتایمز
عملیات تعقیب پس از تیراندازی مرگبار به چارلی کرک، فعال کاریزماتیک راستگرا
دو نفر که بازداشت شده بودند آزاد شدند. ویدئوهای منتشرشده از رویداد دانشگاهی که کرک در آن کشته شد، فردی را روی پشتبام نزدیک نشان میدهد، اما مشخص نیست آیا او ضارب بوده است یا نه.
ترور چارلی کرک نگرانیها از افزایش خشونت سیاسی را برانگیخت
اظهارات اولیه غم و شوک بهزودی جای خود را به فراخوانهای آشکار برای انتقام و تسویهحساب داد و برخی اعلام کردند کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.
هواداران مسیحی کرک او را همچون مارتین لوتر کینگ شهید میدانند
جکسون لاهمایر، کشیشی در اوکلاهما گفت: «چارلی برای چیزی که به آن ایمان داشت جان داد»،
واشنگتنپست
ترامپ پیشنهاد داد بازداشتشدگان کرهای در آمریکا بمانند و به آموزش کارگران کمک کنند
به گفته سئول، ۳۱۶ کرهای بازداشتشده در کارخانه هیوندای-الجی در ایالت جورجیا قرار است جمعه به کشورشان بازگردند. رئیسجمهور کرهجنوبی گفت این یورش میتواند سرمایهگذاری در آمریکا را سرد کند.
بریتانیا سفیر خود در آمریکا را به دلیل ارتباط با جفری اپستین برکنار کرد
نخستوزیر بریتانیا، کیر استارمر، پیتر مندلسون را پس از آنکه دیپلماتها از کشف «اطلاعات جدید» درباره ارتباط او با مجرم جنسی جفری اپستین خبر دادند، برکنار کرد.
تحقیقات درباره تیراندازی مرگبار به چارلی کرک وارد دومین روز شد
تحقیقات درباره قتل چارلی کرک، مفسر محافظهکار، روز پنجشنبه وارد دومین روز خود شد؛ در حالی که مقامات در جستجوی مهاجم بودند. ترامپ این حمله را «لحظهای تاریک برای آمریکا» خواند؛ رخدادی که در بحبوحه موجی از خشونت سیاسی، کشور را تکان داده و شکافهای حزبی را عمیقتر کرده است.
تورم در ماه اوت بالا رفت؛ تعرفهها به قیمت مصرفکننده فشار آورد
شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ سالانه ۲.۹ درصد افزایش یافت که بالاتر از رقم ماه ژوئیه بود.
رویترز
بلاروس ۵۲ زندانی را پس از درخواست ترامپ آزاد کرد؛ آمریکا بخشی از تحریمها علیه مینسک را کاهش داد
سفارت آمریکا در ویلنیوس اعلام کرد بلاروس روز پنجشنبه ۵۲ زندانی از ملیتهای مختلف را پس از درخواست دونالد ترامپ آزاد کرد و آنها همراه با هیئت آمریکایی مذاکرهکننده راهی لیتوانی شدند. ترامپ پیشتر از رئیسجمهور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو ـ متحد نزدیک ولادیمیر پوتین ـ خواسته بود بازداشتشدگان را که او «گروگان» توصیف کرده بود، آزاد کند. بلاروس بعداً آزادی آنها را تأیید کرد.
افزایش بیش از انتظار قیمتهای مصرفکننده در آمریکا در ماه اوت
قیمتهای مصرفکننده در آمریکا در ماه اوت بیش از حد انتظار افزایش یافت و رشد سالانه تورم به بالاترین سطح در هفت ماه اخیر رسید. با این حال انتظار نمیرود این دادهها مانع از کاهش نرخ بهره مورد انتظار فدرال رزرو در هفته آینده شود. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت ۰.۴ درصد رشد داشته، در حالی که در ژوئیه ۰.۲ درصد افزایش یافته بود. در بازه دوازدهماهه تا اوت، این شاخص ۲.۹ درصد افزایش یافت؛ بالاترین رشد از ژانویه، پس از آنکه در ژوئیه ۲.۷ درصد رشد کرده بود.
آغاز دادگاه فرد متهم به تلاش برای ترور ترامپ؛ برجسته شدن خشونت سیاسی در آمریکا
دادگاه کیفری مردی که متهم به تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در زمین گلف او در فلوریدا است، روز پنجشنبه با بیانیههای افتتاحیه آغاز شد. متهم، رایان روت ۵۹ ساله، خودش از خود دفاع میکند. او به پنج اتهام فدرال از جمله تلاش برای ترور یک نامزد اصلی ریاستجمهوری، اعتراف به بیگناهی کرده است. وی در صورت محکومیت با حداکثر مجازات حبس ابد روبهرو خواهد بود.
نیوزویک
تعقیب و گریز سراسری در پرونده قتل «چارلی کرک»؛ تیرانداز همچنان متواری است
یک عملیات سراسری برای دستگیری فردی که چارلی کرک، فعال محافظهکار ۳۱ ساله، را در جریان جلسه پرسشوپاسخ دانشجویی در دانشگاه «یوتا ولی» شهر اورم به ضرب گلوله کشت، آغاز شده است. این قتل واکنشهای خشمآلود دوحزبی و نگرانیهای تازهای درباره تشدید خشونت سیاسی در آمریکا برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، با تأیید خبر مرگ کرک، در بیانیهای او را «بزرگ و حتی افسانهای» توصیف کرد.
افزایش فشار بر پلیس و نیروهای امنیتی پس از ترور چارلی کرک
پلیس و نیروهای امنیت خصوصی پس از قتل چارلی کرک زیر فشار فزاینده قرار گرفتهاند. این پرسش مطرح شده که چگونه چنین حملهای توانست در یک مراسم بلیتدار و بهظاهر محافظتشده رخ دهد. به گفته شاهدان، هیچ ایست بازرسی، بازرسی کیف و یا اسکن بارکدی در ورودی اجرا نشده بود و محل برگزاری تا حد زیادی به روی عموم باز باقی مانده بود.
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
لندن
تایمز: استارمر در برابر فشارها برای برکناری لرد ماندلسون سفیر بریتانیا در آمریکا مقاومت میکند؛ او میگوید اعتماد کامل به نمایندهاش دارد.
بریتانیا ممکن است برای کمک به حفاظت از لهستان، جتهای جنگنده اعزام کند
متحد ترامپ به ضرب گلوله کشته شد
دیلی میرور: اولین دیدار رودررو بین پادشاه چارلز و فرزندش پرنس هری پس از ۱۹ ماه، امیدها را برای آشتی زنده کرده است.
دیلی میل: ایمیلهایی نشان میدهند لرد ماندلسون به جفری اپستین توصیه کرده برای آزادی زودهنگام مبارزه کند.
دیدار کوتاه پادشاه و پرنس هری.
سان: پادشاه چارلز و پرنس هری پس از ۱۹ ماه در خانه کلارنس چای خصوصی خوردند؛ دیداری کمتر از یک ساعت میان جلسات رسمی.
ایندیپندنت: استارمر تحت فشار است تا لرد ماندلسون را برکنار کند، اما او میگوید به نمایندهاش اعتماد کامل دارد.
لهستان پهپاد پوتین را سرنگون کرد و هشدار داد: از سال ۱۹۳۹ تاکنون این میزان به جنگ نزدیک نبوده است.
آی پیپر: پس از افشای پیامهای ماندلسون به اپستین، نمایندگان حزب کارگر و قربانیان خواستار استعفای او شدند.
گاردین: نخستوزیر لهستان هشدار داد کشورش پس از نفوذ پهپاد روسی «بیش از هر زمان پس از جنگ جهانی دوم» به درگیری نظامی نزدیک است.
ترک شهر غزه: "آنها ممکن است هرگز اجازه بازگشت ما را ندهند"
مترو: پوتین «بیاحتیاط» توصیف شد و گفته میشود اروپا را «بیش از هر زمان پس از ۱۹۴۵» به جنگ نزدیک کرده است.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«ار-ب-کا»
⁃ ترامپ اعلام کرد که چارلی کرک درگذشته است
⁃ قطر اسرائیل را به خیانت و تروریسم دولتی متهم کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ اطلاعات مربوط به بازداشت فردی که به سوی چارلی کرک شلیک کرده بود تأیید نشد - رسانهها
⁃ نخستوزیر اسرائیل قطر را به «پناه دادن به تروریستها» متهم کرد
⁃ به شهروندان چین که ویزای آمریکا دارند، ممنوعیت شرکت در برنامههای ناسا اعمال شد - رسانهها
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ وزارت کشور لهستان: مرز با بلاروس را تا اطلاع ثانوی میبندیم
⁃ اسرائیل به پایتخت یمن، صنعا، حمله کرد
⁃ همراه ترامپ، چارلی کرک، پس از تلاش برای ترور درگذشت
«ایزوستیا»
⁃ سیانان مطلع شد که کلاگ هنگام حمله پهپادها به لهستان کجا بوده اس
⁃ ناسا از کشف جدیدی در مریخ خبر داد که احتمالاً با وجود حیات مرتبط است
«کامرسانت»
⁃ تلفات نیروهای مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه طی یک روز حدود ۱۳۲۵ نفر بوده است
⁃ سفر رهبر سوریه به مسکو برای حضور در اجلاس روسیه و کشورهای عرب
⁃ نماینده دائم اولیانوف غرب را به تضعیف رژیم عدم اشاعه هستهای متهم کرد
رسانههای هند
روزنامه تایمز آو ایندیا:
- هند در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «ریاکاری» پاکستان را محکوم کرد
-ترامپ «چپهای رادیکال» را مسئول قتل چارلی کرک دانست؛ وعده اقدام داد
-خانواده ریلاینس طرح امدادرسانی ده مادهای را در ایالت سیلزده پنجاب اجرا میکنند
- «ترور سیاسی»: چارلی کرک، از وفاداران ترامپ، به ضرب گلوله کشته شد
-لغو مجوز طبابت یک پزشک هندیالاصل در کانادا به دلیل ابراز محبت به بیماران
-چرا ابرثروتمندان هند به دنبال پناهگاههای امن در آمریکا و دبی هستند؟
-راجکومار رای، رهبر حزب RJD، پیش از انتخابات بیهار در بیرون خانهاش به ضرب گلوله کشته شد
-فرودگاه دهلی: ۲۰۰ مسافر به علت نقص فنی در سامانه برق هواپیمای بوئینگ عازم سنگاپور، گرمازده شدند
-آیا پس از قیام نسل زد، نپال میتواند رهبری مورد قبول همه پیدا کند؟ اینکه چه کسی رئیس دولت بعدی نپال خواهد بود، سوالی پیچیده است، زیرا معترضان ایدئولوژیک نیستند و مشخص نیست که برای تغییر رژیم باید با کدام نهاد صحبت کنند.
-لری الیسون، یکی از بنیانگذاران اوراکل، از ایلان ماسک پیشی گرفته و در سال ۲۰۲۵ ثروتمندترین فرد جهان شده است.
روزنامه ایندین اکسپرس:
-کاش پاتل، مدیر افبیآی: مظنون تیراندازی پس از بازجویی آزاد شد
- فرمانده ارتش نپال وارد عمل شد، رئیس سابق دادگستری موافقت کرد که رئیس موقت باشد
-حمله اسرائیل به دوحه: چرا انجام شد، پیامدهای احتمالی
-مجلس گجرات: کمیته اقدام سیاسی (PAC) تدوین سیاستها و قوانینی را برای اصلاح سریع نقصها در مدیریت جادهها و پلها توصیه میکند.
-دادگاه عالی دهلی به دانشجویان افسری نیروی هوایی هند که در حین خدمت دچار تشنج شدند، غرامت معلولیت و مستمری اعطا کرد.
-آمریکا هشدار داد که ممکن است رادیوهای مخفی در زیرساختهای بزرگراههای خورشیدی جاسازی شده باشند
-خارگه رهبر حزب کنگره درباره رهبران حزب «مصالحهکار»: "انبههای بد را پیش از اینکه جعبه بپوسد، بردارید. "
-ده هزار سگ خیابانی تا دو سال آینده میکروچیپ خواهند داشت
-اسرائیل دوباره به یمن حمله کرد و تلویزیون حوثیها را به علت «تبلیغات» هدف قرار داد
-فرار ۱۳ هزار زندانی از زندانهای نپال در بحبوحه اعتراضات و درگیریهای خشونتآمیز
-هند پس از ممانعت چین، در حال بررسی معامله عناصر کمیاب با میانمار است
- «هیتلر زمان ما»: ترامپ هنگام صرف غذا در رستورانی نزدیک کاخ سفید توسط معترضان مورد تمسخر قرار گرفت
-اعتراف کارگر هندی درباره زندگی در آمریکا به سرعت در فضای مجازی پخش شد؛ او میگوید «هیچکس اینجا ما را قبول ندارد»
هندوستان تایمز:
-"مملو از خطر": هند از شهروندان خود میخواهد از پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند
-چه کسی چارلی کرک را کشت؟ تعقیب و گریز برای یافتن تیرانداز ادامه دارد، افبیآی دو مظنون را آزاد کرد
-شرکت سافران فرانسه و شرکت DRDO با همکاری یکدیگر اولین موتور جت هند را تولید میکنند
-وزیر دفاع، راجنات سینگ، همچنین اعلام کرده است که هند به زودی وظیفه حیاتی توسعه موتورهای جتهای جنگنده را آغاز خواهد کرد
تیتر اخبار مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- ۱۹ تروریست در عملیاتهای ارتش پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا به هلاکت رسیدند
- اختلاف نظر مقامات ایران و آژانس انرژی اتمی در زمینه بندهای توافق امضا شده اخیر
- نخست وزیر پاکستان برای ابراز همبستگی با قطر پس از حمله اخیر اسرائیل به دوحه سفر کرد
- پاکستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله اسرائیل به قطر شد
«هم نیوز»
- اعلام وضعیت فوقالعاده کشاورزی در پاکستان پس از خسارتهای سیل
- معاون رئیس بانک مرکزی: ارزهای دیجیتال در پاکستان غیرقانونی نیستند
- اندیشکده آمریکایی: پس از قطر احتمال حمله اسرائیل به ترکیه وجود دارد
- افزایش قیمت طلا در پاکستان – هر تولا (معادل ۱۲ گرم) ۳۸۹ هزار روپیه قیمت گذاری شد
«دیلی جنگ»
- نماینده سابق پاکستان در سازمان ملل: آمریکا از حمله اسرائیل به قطر مطلع بوده است
- فرماندار ایالت سند پاکستان به منظور تقویت روابط فرهنگی به چین سفر کرد
- حملات هوایی اسرائیل به یمن: ۳۵ نفر کشته شدند
- وزیر دفاع ترکیه با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد
- وزرای کشور پاکستان و بحرین طی دیدار برای تقویت همکاریهای ضد تروریسم توافق کردند
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
آنکارا
حریت: دنیا را به مسخره گرفتهاند / حمله را محکوم از اسراییل حمایت کردند
زنگ خطر ناتو برای پهپادهای روس
اردوغان: در کنار قطر هستیم
رهبر حزب جمهوری خلق: به مردم اعتماد داریم، خشونت صورت نخواهد گرفت
صباح:
شهردار عزل شدۀ استانبول مغازههایی را که با پول رشوه خریده بود به شهرداری اجاره میداده است
کارکنان شهرداری ازمیر که مدت هاست حقوق نگرفتهاند در مقابل شهرداری تجمع کردند
صلح در دستور کار اسراییل نیست
سوزجو:
رییس سازمان دیانت بطور مخفیانه به سفر نروژ رفته بوده است
مدرسۀ کنار کاخ ریاست جمهوری در وضعیتی اسف انگیز بسر میبرد
میتینگ تاریخی حزب جمهوری خلق در کادی کوی استانبول
جمهوریت:
دادگاه قانون اساسی در مورد کنگرۀ حزب جمهوری خلق عجلهای حکم صادر کرد
دهها هزار نفر در کادی کوی استانبول در میتینگ حزب جمهوری خلق شرکت کردند
در فرانسه مردم به خیابانها ریختند
لهستان پهپاد روسی را سرنگون کرد
اسراییل بعد از قطر، یمن را هم مورد هدف قرار داد
ترکیه:
اسراییل خواست، آمریکا هماهنگ کرد، کشورهای عربی چشمان خود را بستند، جنگندههای صهیونیست حماس را هدف قرار دادند
اسراییل تهدید کرد، فرانسه به هم ریخت
تحریم اقتصادی: اروپا از دست اسراییل عصبانی است
حمله دوم به کشتیهای کمک انسانی
ینی شفق:
نتانیاهو آمریکا را مورد هدف قرار داد
اوزل خود را برای تظاهراتهای خیابانی آماده میکند
شهردار پیشین آنتالیا مغازههای مردم را مصادره میکرده است
اروپا تحریم اسراییل را مورد مذاکره قرار میدهد
قرار:
قطر مورد هدف قرار گرفت، کشورهای خلیج شوکه شدند
آیا طرح اسراییل بزرگ، حوزۀ خلیج را هم در بر میگیرد؟
دو حمله طی ۲۴ ساعت به کشتیهای کمک انسانی
سقوط پهپاد در مرز ناتو
آکشام:
رهبران حماس پس از حملۀ مفتضحانۀ اسراییل، با دست علامت پیروزی نشان دادند
ترامپ، هیتلر عصر حاضر است
لهستان بر روی تیغۀ چاقو
موسسۀ اعتبار سنجی فیچ پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد