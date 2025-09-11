به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نیمن و سرعین در مجلس شورای اسلامی در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل با حضور رئیس‌جمهور با اشاره به نقش زیر ساخت‌های ارتباطی از جمله راه آهن، فرودگاه، وبزرگراه در توسعه استان افزود: احداث راه آهن اردبیل -میانه که به لطف بودجه مناسب تخصیص یافته پیشرفت قابل توجهی داشته و فرودگاه اردبیل نیز نیاز به تقویت پرواز دارد.

وی همچنین فقر بزرگراه در استان را از دیگر موانع توسعه استان عنوان کرد و ادامه داد: در بحث زیر ساخت‌های انرژی ۹۹ درصد استان تحت پوشش گاز طبیعی است، اما علی رغم تولید ۳ برابر نیاز استان به برق امسال قطعی برق در بخش صنایع استان نسبت به سایر نقاط کشور شرایط خوبی نداشت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکل آب در نقاط مختلف استان گفت: راهکاری مطمئن برای تامین نیاز آب استان از دریای خزر نیازاست.

بدری همچنین مشوق‌های مالی را از دیگر راه‌های توسعه اقتصادی استان برشمرد و بیان کرد:مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بسیاری از مشکلات صنایع استان را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش وتخصیص ارز در سال‌های اخیر گفت: ترخیص کالا‌ها بویژه ماشین آلات صنایع دچار مشکل اساسی است.

بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهارد اشت: افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه کالا‌های اساسی فشار زیادی بر مردم آورده و مردم در مضیقه فراوان هستند.

وی همچنین بر نظارت جدی و مدیریت بازار و قیمت‌ها تاکید کرد.