همایش بزرگ قرآنی «ابرار» با حضور گسترده حافظان، قاریان، معلمان و خادمان قرآن کریم، در مصلی آیت‌الله جباری شهرستان بهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همایش بزرگ قرآنی «ابرار» با حضور گسترده حافظان، قاریان، معلمان، هنرمندان، نویسندگان و خادمان قرآن کریم، همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در مصلی آیت‌الله جباری شهرستان بهشهر برگزار شد.

محمدحسین برفامی، مدیر مهد قرآن استان و شهرستان بهشهر، در حاشیه این مراسم معنوی گفت: همایش «ابرار» با شعار «قرآن محور وحدت یک امت» طراحی شده و هدف آن تجلیل از فعالان قرآنی، ترویج فرهنگ قرآن و تقویت وحدت اسلامی است.

وی افزود: این همایش میزبان حدود ۲۰۰۰ نفر از چهره‌های قرآنی استان بود و فرصتی برای تجدید بیعت با قرآن به‌عنوان ثقل اکبر و احیای آموزه‌های نبوی در جامعه فراهم کرد.

در این مراسم، از ۱۰ نفر از حافظان، قاریان، پیشکسوتان، نویسندگان، هنرمندان و خادمان قرآنی در حوزه‌های مختلف تجلیل به‌عمل آمد. همچنین برنامه‌های جانبی متنوعی از جمله شعرخوانی، اجرای حاملان قرآن، شناسایی ملاهای قدیم و مسابقات قرآنی برگزار شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.