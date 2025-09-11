به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی تا روز شنبه ۲۲ شهریور دریای خزر با وزش باد به نسبت شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن می‌شود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد رسید که این امر باعث شکل گیری ۲.۴ تا ۳.۸ متری می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

هواشناسی مازندران، غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و شناگر‌ها و شناور‌های صیادی، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر را اثر مخاطره این سامانه ناپایداری دریایی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در این اخطاریه سطح نارنجی، فعالیت‌های شنا و گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی را ممنوع اعلام ک