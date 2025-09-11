پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت با همکاری بنیاد علوی خدمات رایگان پزشکی در روستاهای شهرستان قشم ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل بنیاد علوی کشور گفت: این خدمات در زمینههای چشمپزشکی، دندانپزشکی، شنواییسنجی، ویزیت تخصصی زنان و پزشک عمومی است.
محمود عسکری آزاد افزود: همچنین تیمهای دامپزشکی برای ارائه خدمات به دامداران، در روستاهای مختلف قشم مستقر شدهاند.
وی گفت: فعالیت این اردوی جهادی از ۱۹ شهریور آغاز و تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.
مدیرعامل بنیاد علوی کشور افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله مسابقه نقاشی برای کودکان، نمایش عروسکی و برنامههای شاد کودکانه همراه با اهدای جوایزاز دیگر برنامههای این اردوی جهادی است.
عسکری آزاد گفت: حضور گروههای جهادی در مناطق روستایی و محروم، جلوهای ارزشمند از همت ملی برای رفع محرومیت و تحقق عدالت بهداشتی در کشور است.