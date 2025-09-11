به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل بنیاد علوی کشور گفت: این خدمات در زمینه‌های چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، شنوایی‌سنجی، ویزیت تخصصی زنان و پزشک عمومی است.

محمود عسکری آزاد افزود: همچنین تیم‌های دامپزشکی برای ارائه خدمات به دامداران، در روستا‌های مختلف قشم مستقر شده‌اند.

وی گفت: فعالیت این اردوی جهادی از ۱۹ شهریور آغاز و تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.

مدیرعامل بنیاد علوی کشور افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله مسابقه نقاشی برای کودکان، نمایش عروسکی و برنامه‌های شاد کودکانه همراه با اهدای جوایزاز دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی است.

عسکری آزاد گفت: حضور گروه‌های جهادی در مناطق روستایی و محروم، جلوه‌ای ارزشمند از همت ملی برای رفع محرومیت و تحقق عدالت بهداشتی در کشور است.