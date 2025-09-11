پخش زنده
امروز: -
مجموعه تلویزیونی «رویای ریحانه»، با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سیاستهای جمعیتی، به زودی از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه ۲۶ قسمتی محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تهیهکنندگی احمد نوجوان ساخته شده است. کارگردانی «رویای ریحانه» در فصل اول به عهده میثم حسن زاده و مسعود دهنوی کارگردان فصل دوم این مجموعه است.
داستان این مجموعه در یک زایشگاه وقفی در آستانه تعطیلی میگذرد، جایی که کارکنان با تلاش و همدلی میکوشند با افزایش تولد نوزادان، این مرکز را از تعطیلی برهانند. روایت مجموعه بر اساس موضوع های واقعی از خانوادههای اصیل ایرانی نوشته شده و کوشیده است برکات و زیباییهای تولد و فرزندآوری را به تصویر بکشد و زمینهساز انگیزهسازی فرهنگی در جامعه شود.
در این مجموعه، بازیگرانی، چون مریم کاویانی، رابعه اسکویی، نیلوفر شهیدی، صحرا اسداللهی، مهلقا مینوشزاد، رضا توکلی، مینا نوروزی، ماشاالله وروایی، هانیه غلامی، بهار نوحیان، وحید مبصری، میلاد خزایی، مجتبی واشیان، حسنی قبادی، زهرا باقرلو، علی غفاری و علی هاشمی حضور دارند. همچنین در هر قسمت، هنرمندانی از گویشها و مناطق مختلف کشور به همراه چهرههایی شناختهشده، چون سیاوش چراغیپور، علی اوسیوند، حشمت آرمیده، پانتهآ کیقبادی و سعیده عرب به ایفای نقش میپردازند.
«رویای ریحانه» بهزودی با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت سیاستهای جمعیتی، از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.