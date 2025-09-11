با حضور رئیس جمهور ۷۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اشتغالزایی ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در اردبیل، از جمله نخستین کارخانه سرم سازی بخش خصوصی کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ در نشست سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی استان اردبیل با حضور رئیس جمهور، ۷۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اشتغالزایی ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در اردبیل افتتاح شد.

برای بهره برداری این طرح‌ها ۱۸۰ میلیون یورو و ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

کارخانه سرم سازی اردبیل توسط بخش خصوصی یکی از این طرح‌ها بود.

این کارخانه با ظرفیت تولید ۶۰ میلیون لیتر سرم در سال کشور را از سرم بی نیاز می‌کند و قابلیت صادرات هم دارد. برای راه اندازی این کارخانه ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و ۵۰۰ نفر در آن مشغول به ار شده‌اند.

۳۰ هکتار گلخانه، ۸۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد خدآفرین و کارخانه پتروشیمی تولید متانول از دیگر طرح‌های افتتاح شده بود.

همچنین اجرای ۷۵ طرح عمرانی اقتصادی با ۸۶۰ میلیون یورو، و ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۹ هزار نفر اشتغالزایی آغاز شد.