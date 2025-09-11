به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد لحظه‌ای و رخداد گردوخاک برای ساعاتی در بعد از ظهر‌ها از اواسط وقت پنج شنبه ۲۰ شهریور تا اواخر جمعه ۲۱ شهریور در مناطق غرب، جنوب غرب و مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده کاهش دید افقی، اختلال در سفر‌های بین شهری، سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های سبک، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، اخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

او اقداماتی از جمله خودداری از سفر‌های غیر ضروری و اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی را ضروری دانست.