به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار سعید مطهری زاده گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای هزار و ۷۵۰ طرح عملیاتی موفق به کشف ۵۱۷ کیلو انواع مواد مخدر شامل ۵۰۱ کیلو مواد سنتی و ۱۶ کیلو مواد صنعتی شدند که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۹۳۲ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند، افزود: این تعداد دستگیری نیز ۲۷ درصد درمقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

سردار مطهری‌زاده ادامه داد: با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر، ۳۹ دستگاه خودرو توقیف و مقدار قابل توجهی تجهیزات مرتبط با این جرایم نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی استان ضمن قدردانی از همکاری مردم، تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه مواد مخدر، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.