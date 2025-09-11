کایر استارمر نخست وزیر انگلیس در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به لندن از اقدام خود دفاع و آن را در چارچوب سیاست های دولتش دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ده ها نماینده مجلس از احزاب مخلتف که شماری از آنان با وعده توقف جنگ در غزه به مجلس راه یافته اند، ماه هاست زیر فشار شدید افکار عمومی و انتقاد از خلف وعده خود قرار دارند.

برخی از نمایندگان خشمگین موضوع استاندارد دوگانه دولت را یاد آور شدند و استارمر نخست وزیر انگلیس را با این سوال مواجه کردند که« آیا پوتین را هم دعوت می کنید»؟

نخست وزیر انگلیس پاسخ خود را با این جمله آغاز کرد "هر چقدر هم دشوار باشد، بریتانیا نباید از یک راه حل دیپلماتیک" برای جنگ غزه طفره برود.

او در ادامه نشان داد همچون دیگر مقامات دولتی غربی نشان داد که در موضوع فلسطین آنچه در اولویت رویکرد آنان است جان معدود اسرای صهیونیست نزد حماس است نه کشتار نزدیک ۶۵ هزار زن و مرد و کودک فلسطینی .

استارمر خطاب به نمایندگان افزود: "ما مذاکره خواهیم کرد و تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت، زیرا این تنها راه برای آزاد کردن گروگان‌ها، ورود کمک‌ها و توقف کشتار است."

نخست وزیر انگلیس در واکنش به انتقاد تند استیون فلین، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند از دعوت به سفررئیس رژیم صهیونیستی به انگلیس و درخواست لغو ملاقات با او گفت: این «سیاست دانشجویی» خواهد بود.

اما فلین گفت: «اینکه این نخست وزیر این فرد را دعوت می کند در حالی که کودکان از گرسنگی می‌میرند، چه چیزی را نشان می‌دهد؟»

رئیس جمهور اسرائیل پیش از این گفته بود «هیچ غیرنظامی بی‌گناهی در غزه وجود ندارد» و «تمام ملت مسئول هستند».

همچنین تصویری از او در حال امضای یک گلوله توپ قبل از شلیک به سمت غزه در ماه دسامبر منتشر شد که روی آن نوشت ما به شما تکیه داریم .

زاک پولانسکی، رهبر جدید حزب سبز نیز با انتقاد از حضور رئیس رژیم صهیونیستی به لندن گفت: ما باید به جای دست دادن، دستبند بر دستان هرتزوک بزنیم و واحد جنایات جنگی اسکاتلند یارد باید در داخل ساختمان شماره ۱۰ منتظر باشد تا آقای هرتزوگ را دستبند بزند «و او را برای بازجویی ببرد».

پولانسکی، که هفته گذشته در انتخابات برای رهبری حزب سبز پیروز شد خود یهودی است، وهرتزوگ را به «همدستی در ارتکاب نسل‌کشی در غزه» متهم کرد.

اسکای نیوز نوشت: اسرائیل پیوسته نسل‌کشی در غزه را انکار کرده است، اما هفته گذشته، انجمن پیشرو محققان نسل‌کشی جهان اعلام کرد که این کار را انجام می‌دهد. دولت انگلیس برغم درخواست های مکرر مردمی و نهادهای مدنی و حقوق بشری می گوید هنوز به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل در غزه نسل‌کشی می‌کند. این در حالی است که اسراییل نزدیک به ۶۵ هزار فلسطینی را از جمله با گرسنگی و تشنگی دادن به قتل رساند که حدود بیست هزار نفرشان کودکند.

دولت انگلیس بنا به گفته فعالان صلح طلب و نهادهای مدنی در حالی خواست اکثریت مردم را در تحریم رژیم صهیونیستی و توقف حمایت های سیاسی، تسلیحاتی و اقتصادی اسراییل نادیده می گیرد که اعضای اتحادیه در کنفرانس کنگره اتحادیه‌های کارگری (TUC) به اتفاق آرا طرحی را برای لغو سفر هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی تصویب کردند.

اسکای نیوز نوشت: شصت نماینده مجالس اعیان و عوام از احزاب مختلف جمع شدند تا سفر هرتزوگ را محکوم کنند، پس از آنکه نامه‌ای به استارمر نخست وزیر انگلیس ارسال کردند و پرسیدند که دولت در مورد سفر آقای هرتزوگ چه توصیه‌های قانونی دریافت کرده است؟

همزمان با سفر اسحاق هرتزوگ به لندن حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی از ادیان مختلف با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس خشم و انزجار خود را از حضور سران رژیم صهیونیستی ابراز کردند و دعوت از جنایتکاران جنگی را تایید همدستی با آنان در نسل کشی فلسطینیان توصیف کردند.

همزمان با دیدار استارمر و هرتزوگ قشرهای مختلف مردم با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و با فریاد آزاد باید فلسطین و شرم بر جنایتکاران و حامیانشان خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز داشتند.