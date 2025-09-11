رئیس جمهور با بیان اینکه مدارسی که امروز ساخته‌ایم، به‌جای تربیت انسان‌های جامع‌نگر، افرادی تک‌بعدی و مغرور پرورش داده‌اند، گفت: باید انسان‌هایی تربیت شوند که بدانند از این آب و خاک برخاسته‌اند و مسئولیت دارند کشور و سرزمین خود را آباد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسعود پزشکیان در نخستین گام از برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست توسعه عدالت آموزشی، با اشاره به کلیپ پخش‌شده از مشارکت مردمی در ساخت مدارس، اظهار داشت: آنچه در این کلیپ دیدیم، نشان ‌می‌دهد این کار هر جا که اراده شود، شدنی است، اگر در جایی انجام نشده، احتمالاً تیم لازم تشکیل نشده یا شرایط اجرا فراهم نبوده است.

رئیس جمهور افزود: وقتی مردم از مسئله آگاه شوند، همان کاری را انجام می‌دهند که در این کلیپ شاهد بودیم. تفاوتی ندارد، در ۲۰۰ نقطه دیگر هم همین مردم حضور دارند و می‌توان همان کار را با آنان پیش برد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد. در ادبیات ترکی ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «کافی‌ست بخواهی، هیچ‌چیز جلودارت نخواهد بود.»

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نهفته در نسل جوان تصریح کرد: واقعیت این است که بچه‌های ما گنجینه‌هایی از طلا هستند؛ بلکه باارزش‌تر از طلا. هر معدنی که بخواهیم مثال بزنیم، در وجود این انسان‌ها نهفته است. فقط کسی باید بیاید، این معدن را استخراج کند، بکاود و آن را به ظهور برساند.

پزشکیان با بیان اینکه این ما هستیم که باید زمینه شکوفایی این استعداد‌ها را فراهم کنیم، گفت: اگر بتوانیم به‌درستی با این نسل کار کنیم، در عالی‌ترین سطح ممکن جامعه‌ای پیشرفته خواهند ساخت و اگر نتوانیم، در بدترین حالت ممکن همان ظرفیت‌ها به هدر خواهد رفت؛ هر دو حالت در دستان ماست.

رئیس جمهور با انتقاد از برخی نگاه‌های سطحی به پیشرفت اظهار داشت: بسیاری گمان می‌کنند با افتتاح یک جاده یا ساختمان، اتفاق بزرگی رخ داده است، در حالی که خبر واقعی در وجود همین بچه‌ها و جوانان نهفته است؛ همین کودکان آینده کشور را خواهند ساخت، نه ساختمان‌ها.

پزشکیان افزود: امروز در دنیا کشورهایی هستند که بدون داشتن منابعی چون نفت، تنها با خلاقیت و ظرفیت انسانی، بیشتر از نفت کشور ما درآمدزایی می‌کنند. انسان توانمند، اگر به‌درستی از نظر علمی پرورش یابد و فرصت بروز پیدا کند، می‌تواند اقتصاد یک ملت را متحول کند.

رئیس جمهور با استناد به آموزه‌های قرآنی اظهار داشت: به گفته قرآن، رستگار کسی است که نفس خویش را تزکیه کند. اما آنچه کمتر شنیده می‌شود، ادامه این مفهوم در همین آیه است، یعنی رستگار کسی است که توانمندی درون را بیرون بکشد؛ خواب و غفلت ما را از این حقیقت بازمی‌دارد.

رئیس جمهور افزود: اگر نتوانستیم توانمندی خود یا دیگران به ظهور برسانیم، به‌دلیل آن است که آموزش‌هایمان کارآمد نبوده‌اند. اگر بتوانیم در مدرسه، محیطی ایجاد کنیم که این توانمندی‌ها در بچه‌ها تبلور یابد، تحول واقعی اتفاق می‌افتد.

پزشکیان تأکید کرد: دیدن یک مهارت است، شنیدن مهارتی دیگر و اینکه چگونه بشنوی و درک کنی، خود مهارتی عمیق‌تر است. عمل کردن و کار کردن نیز مهارت است. یادگیری موثر و عمیق زمانی شکل می‌گیرد که آموزش با دیدن، شنیدن، گفتن، عمل کردن و حتی چانه‌زدن همراه باشد. این نوع یادگیری، هرگز از بین نمی‌رود و خود به خود فرد را توانمندتر می‌سازد؛ یعنی دائماً نو می‌شود و توانمندی را تقویت می‌کند.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و هم‌افزایی در کار جمعی اظهار داشت: وقتی شما حرفی می‌زنید، ممکن است من چیز دیگری بگویم، اما همین گفت‌وگو می‌تواند ایده‌ای تازه در ذهن ما ایجاد کند. ما باید بتوانیم به‌صورت تیمی عمل کنیم. اگر امروز تیمی تشکیل داده‌ایم که در آن یا باید صرفاً من حرف بزنم و بقیه بپذیرند، یا برعکس شما صحبت کنید و من بپذیرم؛ این یعنی ما هنوز یاد نگرفته‌ایم از ظرفیت‌های هم استفاده و هم‌افزایی ایجاد کنیم.

پزشکیان ادامه داد: اگر من تصور کنم هر چه گفتم باید بی‌کم‌وکاست پذیرفته شود، تعامل شکل نمی‌گیرد. چه بسا یکی از شما نکته‌ای مطرح کند که ذهن من را دو پله ارتقا دهد. این کاملاً امکان‌پذیر است و اساساً تعامل یعنی همین.

رئیس جمهور با نگاهی انتقادی به فرهنگ گفت‌وگو در جامعه اظهار کرد: من امروز رئیس جمهور هستم، اما همان آدمی هستم که دیروز یا سال گذشته بودم. معنی آن این نیست که اگر اکنون سخنی بگویم، باید کل کشور آن را بپذیرد؟ دیروز که مسئولیتی نداشتم، حتی فرماندار هم حرفم را نمی‌پذیرفت. آیا صرف تغییر عنوان، پذیرش را الزامی ایجاد می‌کند؟ قطعاً این‌طور نیست.