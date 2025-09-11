پخش زنده
هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا شامگاه در خوی با اجرای گروههای موسیقی برجسته از استانهای مختلف کشور و استقبال پرشور مردم فرهنگدوست به نخستین شب خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این جشنواره که با کارناوال فرهنگی هنرمندان در پیادهراه شمس آغاز شده بود، در آیین رسمی افتتاحیه در مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب ادامه یافت.
حرکت کارناوال از عمارت تاریخی شهرداری تا کاروانسرای خان، همراه با حضور گروههای نمایشی، و هنرمندان، شور و نشاط ویژهای در هسته مرکزی شهر ایجاد کرد و نخستین جلوههای جشنواره را به نمایش گذاشت. کاروانسرای تاریخی خان نیز در ادامه این مسیر، میزبان نخستین اجرای گروههای موسیقی و استقبال پرشور مردم شد.
در این مراسم، چهار گروه موسیقی شامل گروه «کریمیها» از فلاورجان اصفهان، «سرو آزاد»، «قیزیل سس» و «آراز سس» از تبریز و آذربایجان شرقی، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی و آذری را به اجرا گذاشتند.
این اجراها که با داوری و ارزیابی اساتید و داوران برجسته موسیقی کشور همراه بود، فضای آیینی و معنوی جشنواره را دوچندان کرد. نغمههای سازهایی، چون کمانچه، تار و دف، در همنوایی با آوازهای سنتی، حال و هوای عرفانی ویژهای به مراسم بخشید و مورد استقبال گسترده تماشاگران قرار گرفت.
نخستین شب هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا با حضور پرشور مردم خوی و مهمانانی از سراسر کشور، در هالهای از نور، نوا و معنویت به پایان رسید.
این جشنواره تا بیستم شهریور در خوی ادامه خواهد داشت و گروههای شاخص موسیقی آیینی و سنتی از استانهای مختلف کشور، طی سه روز برگزاری، در کاروانسرای خان و سالن بوتراب به اجرای برنامه خواهند پرداخت.