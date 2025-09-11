پخش زنده
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان گفت: بانکها و دستگاههای اجرایی باید با همکاری کامل، موانع پیشروی واحدهای تولیدی را برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در بیستویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: بانکها با تقسیم منابع و هماهنگی میتوانند بار مالی را بین یکدیگر تقسیم کرده و از رکود واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ضرورت تعامل دستگاههای اجرایی با دبیرخانه ستاد گفت: مدیران دستگاهها موظفاند در جلسات حضور فعال داشته باشند و در صورت غیبت، معاون خود را با هماهنگی به جلسه اعزام کنند؛ غیبت بدون اطلاع پذیرفتنی نیست و از جلسات آینده با آن برخورد خواهد شد.
استاندار سمنان با انتقاد از ارزیابی عملکرد بانکها در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: پیشنهاد میشود ارزیابی بانکها بهصورت مستقل و با محوریت سازمان مدیریت انجام شود تا نقش واقعی آنها در حمایت از تولید بهدرستی سنجیده شود.
کولیوند با بیان اینکه ستاد تسهیل از مهمترین ستادهای استان در حوزه رونق اقتصادی است، تأکید کرد: مدیران باید با جدیت بیشتری در جلسات شرکت کنند تا مسیر رشد تولید و اشتغال در استان هموار شود.
وی در پایان بر رعایت قوانین محیط زیست توسط واحدهای تولیدی تأکید و تصریح کرد: در صورت تخلف، دستگاههای مسئول موظفاند با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام کنند تا توسعه تولید همراه با حفظ محیط زیست دنبال شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در حاشیه این جلسه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز استان سمنان گفت: در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکلات ۱۳ واحد صنعتی و تولیدی بررسی و برای رفع موانع آنها تصمیمگیری شد.
یادگار احمدی افزود: در این نشست که با حضور استاندار، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار شد، عمده مسائل واحدهای تولیدی مربوط به مشکلات مالیاتی، بانکی و گمرکی بود که با تصویب مصوبات حمایتی مقرر شد این واحدها در چرخه تولید باقی بمانند و بخشی از مشکلات نقدینگی آنها برطرف شود.
وی با اشاره به جایگاه مطلوب استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار داشت: اکنون طرحهای متعددی بیش از سهمیه استان در بانکها در حال بررسی است و هدفگذاری شده تا پایان مهلت مقرر، صد درصد تسهیلات تخصیصی جذب شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: براساس تأکید استاندار، بانکها و دستگاههای اجرایی موظفند با همکاری و حمایت، زمینه تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را فراهم کنند تا نقش مؤثرتری در تولید ناخالص ملی کشور داشته باشیم.
احمدی همچنین گفت: علاوه بر ستاد تسهیل، جلسات کارشناسی جداگانهای با دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار میشود و در آن، مشکلات طرحهایی که با محدودیت یا تکرار مواجهاند با هماهنگی بانکها برطرف خواهد شد تا منابع تخصیصی به استان به طور کامل جذب شود.