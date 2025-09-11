پخش زنده
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری طرحهای فرهنگی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال الدین امیری با بیان اینکه ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح کتابخانه مرکزی و سالن آمفیتئاتر مجتمع پردیس کمالوند اختصاص یافته است، افزود: این طرحها از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردارند و با تزریق این اعتبار، روند تکمیل آنها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی گفت: کتابخانه مرکزی به عنوان قلب تپنده پژوهش و مطالعه و سالن آمفیتئاتر به عنوان بستری برای برگزاری مراسم علمی، فرهنگی و هنری، نقشی اساسی در توسعه سرمایه انسانی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشگاهیان دارد.
امیری خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها یک ضرورت برای دانشگاه بود و خوشحالیم که با پیگیریهای انجام شده، شاهد تحقق این مهم در آیندهای نزدیک خواهیم بود.