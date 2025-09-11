پخش زنده
رزمایش «اژدهای استوار» با مشارکت بیش از ۵۲۰۰ نظامی آمریکایی و ۱۴۰۰۰ نظامی ژاپنی در سراسر ژاپن آغاز شد و شامل تمرینهای فرماندهی، میدانی و استقرار سامانههای موشکی جدید تفنگداران دریایی آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمریکا و ژاپن از امروز (پنجشنبه) رزمایش گستردهای را با نام «اژدهای قاطع ۲۵» آغاز کردند که به عنوان بزرگترین مانور مشترک دو کشور توصیف شده است. این رزمایش در سه منطقه مختلف ژاپن برگزار خواهد شد.
به گزارش وزارت دفاع ژاپن، مانور نظامی یادشده از ۱۱ تا ۲۵ سپتامبر ادامه خواهد داشت و بیش از ۱۴ هزار نظامی از نیروهای دفاع از خود ژاپن و نزدیک به ۵ هزار نظامی آمریکایی از یگانهای مختلف ارتش، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی در آن شرکت میکنند.
هدف این رزمایش، آزمایش سناریوهای دفاعی در جبهههای جنوبی، مرکزی و شمالی عنوان شده است. برای نخستین بار نیز سامانه موشکی میانبرد آمریکایی «تایفون» در این مانور آزمایش خواهد شد. ارتش آمریکا قرار است این سامانه را بهطور موقت در پایگاه هوایی ایواکونی واقع در استان یاماگوچی مستقر کند.
برگزاری مانور «اژدهای قاطع ۲۵» با واکنش و نگرانیهایی در سطح داخلی و بینالمللی همراه بوده است. چین و روسیه مخالفت خود را با استقرار سامانه تایفون اعلام کرده و هشدار دادهاند که چنین اقداماتی به بیثباتی بیشتر در منطقه و تشدید رقابتهای تسلیحاتی منجر خواهد شد.
این رزمایش در شرایطی برگزار میشود که چین فعالیتهای نظامی و گارد ساحلی خود را در اطراف تایوان و جزایر تحت کنترل ژاپن در دریای چین شرقی افزایش داده است. در ماه ژوئن، چین برای اولین بار رزمایشهایی در اقیانوس آرام با حضور هر دو ناو هواپیمابر خود، شاندونگ و لیائونینگ، برگزار کرد.