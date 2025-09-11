پخش زنده
امروز: -
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در رشتههای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهر ۱۴۰۴ دانشگاهها تمدید مجدد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام این سازمان: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهر ۱۴۰۴ دانشگاهها و مؤسسهای آموزش عالی در نهم شهریور و همچنین اطلاعیههای شانزدهم شهریور (انتشار اصلاحیههای سری اول و دوم دفترچه راهنما)، به اطلاع متقاضیان پذیرش در این مرحله میرساند به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آندسته از متقاضیانی که برای ثبتنام اقدام کرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که تا دوشنبه ۲۴ شهریور بتوانند نسبت به ثبتنام در این مرحله اقدام کنند. ضرورت دارد متقاضیان در مهلت تمدید مجدد پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبتنام به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبتنام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.