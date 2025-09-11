با تضعیف الگوی تابستانه در کشور، دمای هوا از امروز روند کاهشی را طی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیش بینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسیها نشان میدهد با تضعیف الگوی تابستانه در کشور و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، دمای هوا از امروز پنجشنبه روند کاهشی خواهد یافت.
رضا مرادی افزود: دمای هوا به تدریج در بیشتر مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی و همچنین در استان مرکزی به صورت محسوسی سردتر خواهد شد.
او گفت: بر این اساس توصیه میشود تمهیدات لازم برای تنظیم دمای گلخانهها در استان، بویژه در مناطق سردسیر، در نظر گرفته شود.
مرادی با بیان این که به دلیل جابجایی تودههای هوا، در ساعات بعدازظهر امروز در بیشتر مناطق و نیز طی فردا تا بامداد شنبه در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستانهای زرندیه و ساوه) سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت، افزود: این شرایط میتواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در استان شود.
مرادی این را هم گفت که آسمان استان طی هفته آینده صاف تا کمی ابری و گاهی غبارآلود پیش بینی میشود.