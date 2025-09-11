رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دیدار با دادستان‌ها، قضات و نمایندگان حفاظت در شهر‌های تابعه استان گلستان گفت: دستگاه قضایی تمام قد در برابر مخلان امنیت ایستاده و تأمین امنیت مردم همواره از اولویت‌های این دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دیدار با دادستان‌ها، قضات و نمایندگان حفاظت در شهر‌های تابعه استان گلستان بیام کرد: دستگاه قضایی تمام قد در برابر مخلان امنیت ایستاده و تأمین امنیت مردم همواره از اولویت‌های این دستگاه است و بعنوان یکی از موثرترین نهاد‌ها در صیانت از حریم مردم و نظام اسلامی و ایجاد امنیت پایدار برای مردم بویژه در ایام اخیر بسیار خوش درخشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در راستای برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، در این دیدار، ضمن گرامی داشت هفته وحدت، اظهار کرد: حضور میدانی قضات در حوادث، موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ۱۲ روزه و فتنه‌ها و تلاش بی وقفه و شبانه روزی آنها برای تأمین امنیت، همگی در مسیر خدمت به مردم و نشان دادن اقتدار نظام اسلامی بوده که آثار آن به خوبی در جامعه نمایان شد.

وی با توصیه بر قدردانی از این موهبت الهی و از این فرصت خدمت در نظام اسلامی، به قضات گفت: شئون قضا باید در وجود ما نهادینه شود، نه از باب غرور و نه از باب قدرت طلبی، بلکه بعنوان فرصتی ارزشمند و توفیقی که خداوند برای خدمت به این مردم در سایه نظام اسلامی عنایت فرموده است، این امر مایه مباهات است و باید شاکر و قدردان بود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عمل به قانون را ملاک تصمیم گیری در تمام مراحل رسیدگی به پرونده دانست و افزود: قانون مداری، توجه به حقوق مردم، تکریم مراجعین، تسریع رسیدگی به پرونده و پیشگیری از اطاله دادرسی، اخلاق مداری و عمل در محور قانون از ارکان کار ما در دستگاه قضایی است که همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و است.

وی ادامه داد یکی از راه‌های جلب رضایت مردم و افزایش سطح اعتماد آنها همین رفتار قضات بر پایه اخلاق، ایمان و قانونمداری است که الحمدالله عزیزان به آن توجه و اهتمام جدی دارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با توصیه بر داشتن سعه صدر و تحمل در برابر ناملایماتی‌ها خاطر نشان کرد: در امر خطیر قضا، باید در برابر انتقاد‌ها و حتی ناملایمات صبور بود و از توصیه‌های سازنده برای پیشبرد اهداف خود و ارتقای سطح خدمت به مردم، بهینه سازی روش‌ها، اعتلای دستگاه قضایی و توسعه عدالت بهره برد.