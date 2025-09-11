به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسام‌الدین باب‌گوره در نشست شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و با حضور سیدمومنی، مدیرکل منابع انسانی وزارت‌خانه، فرمانداران و شهرداران شهر‌های چهاربرج، باروق و میرآباد، ضمن تشکر از آقایان صفری و سیدمومنی اظهار کرد: آذربایجان غربی از دو مزیت ویژه مرز و میراث‌فرهنگی و چشم‌انداز‌های طبیعی در مقایسه با سایر استان‌ها برخوردار است که درصورت توجه این دو مزیت می‌تواند مسیر توسعه را در آذربایجان غربی هموار کند.

فرماندار میرآباد افزود: استاندار از روز اول براساس دغدغه‌مندی و شناسایی نقاط ضعف استان استفاده از این دو مزیت مرز و گردشگری را در اولویت قرار داده است و برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اینوا نیز در این راستا بوده است.

او با اشاره به ضعیف بودن زیرساخت‌های گردشگری در میرآباد ادامه داد: میرآباد با داشتن چندین رودخانه دائمی، کوهستان‌های مرتفع و پوشیده از برف، جنگل‌های سرسبز و مکان‌های تاریخی از نظر زیرساخت‌ها مشکل اساسی دارد به‌طوری که این شهرستان حتی از داشتن یک سرویس بهداشتی بین‌راهی محروم است چه برسد به اینکه هتل و مراکز اقامتی داشته باشد.

فرماندار میرآباد تصریح کرد: با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در میرآباد و گفت‌و‌گو با فعالان گردشگری و بخش خصوصی این شهرستان، فعالان حوزه گردشگری دلگرم شده و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرستان اعلام آمادگی کردند.

باب‌گوره با تشکر از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار آذربایجان غربی برای ایجاد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در میرآباد تصریح کرد: امید است با ایجاد این نمایندگی شاهد رونق و توسعه هر چه بیشتر گردشگری در میرآباد بوده و شرایطی فراهم شود مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان‌ها افزایش یابد تا منبع درآمد پایدار ایجاد شود.