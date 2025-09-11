پخش زنده
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران با پخش سراسری میزگرد ساعاتی دیگر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد ملی به مدت یک هفته بهصورت متمرکز به روایت جایگاه، توانمندیها و مسائل استان اصفهان در قاب رسانه ملی میپردازد.
در نخستین بخش از این رویدادملی، امشب ساعت ۲۲:۴۵ میزگرد تخصصی فرصتها و چالشهای صنعتی در اصفهان با اجرای امید قالیباف از استودی خبر اصفهان به روی آنتن شبکه سراسری خبر میرود.
مهمانان این میزگرد زهرا سعیدی کمیسیون صنعت و معدن، صادق کرمی مدیرکل صمت استان، غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه و بهنام حیدری استاد دانشگاه هستند.
رویداد «ایرانجان، اصفهان ایران» یک اقدام نوآورانه و ضروری در رسانه ملی است که با برگزاری آن گامی برای عدالت رسانهای و شفافیت برداشته میشود.
اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران با دارا بودن صنایع بزرگ و مادر (مانند ذوب آهن، پالایشگاه، هواپیماسازی، پتروشیمی و صنایع دفاعی) و همچنین خوشههای صنعتی کوچک و متوسط، نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا میکند.
اصفهان از ۲۲ تا ۲۸ شهریور به صورت رسمی میزبان برگزاری رویداد ملی «ایرانجان، اصفهان ایران» است.