به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد ملی به مدت یک هفته به‌صورت متمرکز به روایت جایگاه، توانمندی‌ها و مسائل استان اصفهان در قاب رسانه ملی می‌پردازد.

در نخستین بخش از این رویدادملی، امشب ساعت ۲۲:۴۵ میزگرد تخصصی فرصت‌ها و چالش‌های صنعتی در اصفهان با اجرای امید قالیباف از استودی خبر اصفهان به روی آنتن شبکه سراسری خبر می‌رود.

مهمانان این میزگرد زهرا سعیدی کمیسیون صنعت و معدن، صادق کرمی مدیرکل صمت استان، غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه و بهنام حیدری استاد دانشگاه هستند.

رویداد «ایران‌جان، اصفهان ایران» یک اقدام نوآورانه و ضروری در رسانه ملی است که با برگزاری آن گامی برای عدالت رسانه‌ای و شفافیت برداشته می‌شود.

اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران با دارا بودن صنایع بزرگ و مادر (مانند ذوب آهن، پالایشگاه، هواپیماسازی، پتروشیمی و صنایع دفاعی) و همچنین خوشه‌های صنعتی کوچک و متوسط، نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

اصفهان از ۲۲ تا ۲۸ شهریور به صورت رسمی میزبان برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» است.