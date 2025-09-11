پخش زنده
فرماندار باروق گفت: باروق در رشتههای گلیمبافی و چاقوسازی حرف زیادی برای گفتن دارد و این رشتهها قدمت زیادی در این شهرستان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مریم مسرت در نشست شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و با حضور سیدمومنی، مدیرکل منابع انسانی وزارتخانه، فرمانداران و شهرداران شهرهای چهاربرج، باروق و میرآباد اظهار کرد: در حوزه زیرساخت رتبه ما از ۲۲ به رتبه پنج رسیده است و این موفقیت در سایه حمایتهای استاندار آذربایجان غربی به دست آمده که جای تقدیر و تشکر دارد.
فرماندار باروق با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری این شهرستان افزود: حمام طبیعی دئو اوچان حیدرباغی، غار آبی، خاکی قره دلیک در روستای جبیگلو، قلعه تاریخی مانناییها مربوط به حدود سه هزار سال پیش در روستای جان آقا، قلعه تاریخی مانناییها در روستای حیدرباغی، خانه تاریخی خان ائوی متعلق به دوره قاجار از جمله آثار تاریخی و گردشگری این شهرستان بوده که میتوان با ایجاد تفرجگاهها و تغییر کاربری بناهای تاریخی به توسعه گردشگری در باروق کمک کرد.
او با اشاره به وجود ۱۳ تپه باستانی ثبت شده و ۱۵ معدن فعال در باروق ادامه داد: نیاز بود تا نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در باروق ایجاد شود و تا ضمن حفاظت از آثار حفاظت و برای فعالیت معادن و ... مجوزهای لازم صادر شود.
مسرت تصریح کرد: باروق در رشتههای گلیمبافی و چاقوسازی حرف زیادی برای گفتن دارد و این رشتهها قدمت زیادی در این شهرستان دارد، و برای حمایت از این رشتهها بنده با دیدار با هنرمندان سعی کردهام به درد و دلهای آنها گوش داده و برای حل مشکلاتشان گام بردارم و خدیجه سعیدپور، هنرمند و کارآفرین گلیمبافی از جمله هنرمندان سرشناس باروق بوده که صنایعدستی را در شهرستان زنده نگه داشته و امید است با پرداخت تسهیلات از احیای صنایعدستی در باروق حمایت شود.
بهرام وکیلیزاده معاون فرماندار چهاربرج نیز در این جلسه گفت: این شهرستان جاذبههای تاریخی و گردشگری بکری داشته و وجود تالاب قره قشلاق به زیباییهای این منطقه افزوده و نیاز است زیرساختهای این شهرستان تقویت شود.