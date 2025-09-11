به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: طرح ویژه تشدید نظارت بر بازار کالا‌های مورد نیاز مردم در ایام بازگشایی مدارس آغاز شده و تا شانزدهم مهرماه ماه ادامه خواهد داشت.

حسین نجف زاده افزود: با توجه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضای مردم برای خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان از جمله نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک و همچنین تأمین سرویس مدارس، تعزیرات حکومتی استان بر اساس وظایف قانونی خود برای رفاه حال هموطنان و حمایت از مصرف کنندگان و مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی به ویژه تخلف گرانفروشی ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج این ایام، طرح نظارتی ویژه‌ای را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: دراین طرح تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت‌های مشترک با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از تمام ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی استان برای خدمت رسانی مناسب به مردم استفاده کرده و با بازرسی‌های میدانی در سطح بازار، برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی علی الخصوص گران فروشی در محل تخلف خواهدکرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اظهارداشت: برای رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی، شهروندان هرگونه تخلف را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir، شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان صنعت، معدن وتجارت گزارش دهند.