به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، اعلام کرد: طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ هزار و ۳۶۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۲۰۷۵ تن ازت، ۱۹۳ تن فسفات و ۹۰ تن پتاس در شهرستان مهاباد توزیع گردید.
محمود مظلومی گفت: شهرستان مهاباد با تولید گسترده محصولات جالیزی، نیازمند کودهای ترکیبی و ریزمغذیهاست. توزیع این کودها با هدف افزایش عملکرد، بهبود رنگ و طعم محصول و کاهش ضایعات میشود.
وی افزود: در کنار تأمین کود، آموزشهای تخصصی برای کشاورزان در زمینه تغذیه گیاهی و مدیریت خاک نیز ارائه شده تا بهرهبرداران بتوانند با دانش فنی بالاتر، تولیدی پایدار و اقتصادی داشته باشند.