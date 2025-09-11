به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمود مظلومی گفت: کود‌های ازته از پتروشیمی‌های پردیس، کرمانشاه و شیراز تأمین شده و در مزارع گندم، جو، سیب‌زمینی و صیفی‌جات منطقه مصرف گردیدند. این کود‌ها با هدف افزایش رشد رویشی و تقویت سبزینگی گیاهان، در زمان‌بندی دقیق و متناسب با تقویم زراعی منطقه توزیع شدندکه نقش کود‌های فسفاته در تقویت ریشه‌زایی و جذب عناصر غذایی اظهار داشت: کود‌های سوپرفسفات ساده و تریپل در باغات سیب، انگور و زردآلو منطقه مورد استفاده قرار گرفتند و موجب افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی شدند.

وی افزود: درباره کود‌های پتاسه گفت: سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم توزیع‌شده در اشنویه، به‌ویژه در باغات میوه، تأثیر قابل‌توجهی در افزایش کیفیت، رنگ، طعم و ماندگاری محصولات داشته‌اند. کشاورزان منطقه از این توزیع هدفمند استقبال کرده‌اند و رضایت بالایی از عملکرد کود‌ها گزارش شده است.