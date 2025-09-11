پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از ساماندهی بازار سیب صنعتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، اعلام کرد: جهاد کشاورزی با همکاری ۱۱ مرکز مدیریت شهرستان اقدامات گستردهای برای ساماندهی عرضه سیب صنعتی و حفظ بهداشت و نظم بازار انجام داده است.
وی افزود: تمامی سیبهای صنعتی باید به صورت بهداشتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۱۲ مرکز خرید مجاز عرضه شوند. تاکنون بیش از ۵۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، جمعآوری محصولات غیرقانونی انجام خواهد شد.
امجدی تأکید کرد:عرضه محصولات در کنار جاده علاوه بر ایجاد بینظمی بازار و خطر تصادفات، استانداردهای بهداشتی را رعایت نکرده و سلامت مصرفکننده را تهدید میکند. همچنین، کارخانههای تولید پوره و کنسانتره موظفاند محصولات خود را تنها از مراکز مجاز خریداری کنند.
وی در ادامه گفت:بیش از ۳۰ درصد تولیدات باغی شهرستان ارومیه، معادل ۲۷۰ تن، به صورت صنعتی فرآوری شده و به محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا تبدیل میشوند. تولیدات باغی شهرستان نیز معادل ۵۰ درصد کل استان آذربایجانغربی است و ساماندهی عرضه آنها تاثیر مهمی بر اقتصاد و صادرات استان دارد. تمرکز بر مراکز خرید مجاز موجب حفظ سلامت، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی میشود.
امجدی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان ۱۱ مرکز مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه نمونهای موفق از نظارت مؤثر و مدیریت پایدار بازار محصولات باغی در استان است.