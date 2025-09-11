والیبال خاطره انگیز برزیل و صربستان، رقابت‌های سوپر فینال لیگ فوتبال ساحلی اروپا، فوتبال شباب الاهلی و بنی یاس و مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، والیبال خاطره انگیز بین دو تیم برزیل و صربستان، امروز پخش می‌شود. این دیدار ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌ شود.

برنامه زنده «مثبت ورزش»، شبکه ورزش، از ساعت ۱۷ در چارچوب رقابت‌های سوپر فینال لیگ فوتبال ساحلی اروپا دیدار بین دو تیم سوئیس و دانمارک و از ساعت ۱۸:۱۵ تقابل اسپانیا و اوکراین را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

تیم فوتبال شباب الاهلی، برای فصل ۲۶-۲۰۲۵، امشب ساعت ۱۹:۴۵ در دیداری حساس از هفته سوم لیگ برتر امارات به مصاف تیم بنی یاس خواهد رفت و این تقابل به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می شود.

برنامه زنده «مثبت ورزش» امشب پنج شنبه ۲۰ شهریور از ساعت ۱۹:۴۵ در آغاز دیدار‌های هفته سوم لیگ امارات فصل ۲۶_۲۰۲۵، رقابت حساس بین دو تیم فوتبال شباب الاهلی و بنی یاس را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش می‌کند.

سردار آزمون، ستاره ایرانی شباب الاهلی، پس از دوران نقاهت مصدومیت، به تمرینات گروهی تیمش بازگشت و آماده بازگشت قدرتمند به میدان‌های فوتبال امارات است.

برنامه زنده «روی تور» در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ (۲۱ شهریور تا ۶ مهر)، هر روز حوالی ساعت ۱۵ این مسابقات را به صورت زنده روی پوشش می دهد.

بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود. در این دوره، برای نخستین بار ۳۲ تیم در قالب هشت گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند. تیم ملی والیبال ایران در گروه A همراه با فیلیپین (میزبان)، مصر و تونس رقابت خواهد کرد.

برنامه زنده «روی تور» هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) پوشش زنده این مسابقات را برای هواداران والیبال تدارک دیده است.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی با اجرای پژمان نجات پور در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

تیم‌های فوتبال تراکتور و آلومینیوم، جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۸ و همچنین گل گهر سیرجان و سپاهان از ساعت ۲۰ در چارچوب بازی‌های هفته سوم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت و این دیدار‌ها در قالب برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می شود.

دیدار تراکتور و آلومینیوم اراک در هفته سوم لیگ برتر با توجه به شرایط خاص برگزاری و حضور بانوان در ورزشگاه، از مهم‌ترین رویداد‌های فوتبالی این هفته به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با استقبال گسترده هواداران روبه‌رو شود.