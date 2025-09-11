رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بازارچه مرزی ساری‌سو در شهرستان ماکو بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بازارچه مرزی ساری‌سو در شهرستان ماکو بازدید کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت بازگشایی سریع این مرز، گفت: فعال‌سازی دوباره بازارچه ساری‌سو می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه، افزایش مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم محلی داشته باشد.

در این بازدید که جمعی از مسئولان محلی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، روند آماده‌سازی و مشکلات موجود بازارچه ساری‌سو مورد بررسی قرار گرفت.