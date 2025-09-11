دادستان استانبول برای مدیران «هلدینگ جان» که مالک سه شبکه تلویزیونی «هابر تورک»، «شو تی وی» و «بلومبرگ» هستند، قرار بازداشت صادر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، مدیران این شبکه‌ها متهم به «پولشویی» و «فرار مالیاتی» شده‌اند.

در همین چارچوب با حکم دادستانی منطقه کوچوک چکمجه استانبول علاوه بر این سه شبکه تلویزیونی، ۱۱۹ شرکت دیگر متعلق به هلدینگ مذکور نیز با اتهامات مشابه توقیف شدند و بنا به اعلام رسانه‌های ترکیه تا کنون در مجموع در رابطه با این پرونده ده نفر بازداشت شده‌اند.

ماه گذشته نیز شبکه‌های تلویزیونی «سوزجو» و «هالک» بدلیل پخش مستقیم تظاهرات مخالفان دولت در «اخطار اول» به مدت ده روز توقیف شدند.