لازمه بهره مندی آموزش از عدالت، برنامه و بودجه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ در نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور رئیس جمهور که در استانداری اردبیل برگزار شد، فهیمی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعیض‌های ناروا در حوزه آموزش کشور گفت: اگر عدالت آموزشی در کشور برقرار شود، می‌توان این عدالت را به سایر بخش‌ها هم گسترش داد.

او گفت: نبض عدالت در آموزش است و لازمه بهره مندی آموزش از عدالت، برنامه و بودجه است، دولت باید در لایحه برنامه و بودجه و مجلس در تصویب بودجه عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: به لطف خدا در ساخت و ساز مدارس در استان جهش خوبی صورت گرفته است، مدارس کانکسی جمع آوری شده واولین مدرسه دارالفنون در اردبیل افتتاح شده است.

او گفت: مشازرکت خیرین استان در این حوزه مثال زدنی است به طوری که یکی از خیرین استان ۷۲ مدرسه ساخته و تحویل نظام آموزشی داده است، اما ارتقا سطح آموزش در استان و برقراری عدالت نیازمند توجه بیش از پیش دولت است.