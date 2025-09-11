پخش زنده
فهیمی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در حضور رئیس جمهور گفت: اگر عدالت آموزشی در کشور برقرار شود، میتوان این عدالت را به سایر بخشها هم گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ در نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور رئیس جمهور که در استانداری اردبیل برگزار شد، فهیمی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعیضهای ناروا در حوزه آموزش کشور گفت: اگر عدالت آموزشی در کشور برقرار شود، میتوان این عدالت را به سایر بخشها هم گسترش داد.
او گفت: نبض عدالت در آموزش است و لازمه بهره مندی آموزش از عدالت، برنامه و بودجه است، دولت باید در لایحه برنامه و بودجه و مجلس در تصویب بودجه عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.