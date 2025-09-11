به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طرح اتصال اختصاصی معدن طلای زرشوران شهرستان تکاب به شبکه فیبر نوری به دستور مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی آغاز شد.

‌

سبزی سرپرست مخابرات شهرستان تکاب، با اعلام این خبر گفت: با مساعدت و پیگیری‌های ویژه مدیریت مخابرات منطقه، اجرای طرح فیبر نوری اختصاصی معدن زرشوران آغاز شده است.

‌

وی افزود: این پروژه در فاز اول به میزان ۶ کیلومتر در حال اجرا است و فاز‌های بعدی آن نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در ماه‌های آتی اجرایی خواهد شد.