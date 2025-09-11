به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سردار سید محمود میرفیضی در این پیام گفت : با قلبی آکنده از غم و اندوه و با توکل بر خداوند متعال، شهادت غرورآفرین سروان اصغر بُندری از مأموران شریف و ایثارگر پلیس شهرستان ایذه را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، کارکنان غیور فرماندهی انتظامی خوزستان، خانواده‌ی مکرم و صبور این شهید والامقام و عموم مردم شریف، انقلابی و شهید پرور استان به ویژه شهرستان ایذه و دزپارت تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.



وی افزود : شهادت این افسر فداکار در روزهای با برکت میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، نشانگر عظمت مقام و درجه‌ی والای او نزد پروردگار متعال است. او که تا آخرین لحظات عمر پربرکتش، در سنگر دفاع از امنیت و آرامش هموطنان عزیزمان ایستادگی کرد، امروز با نثار خون پاکش، حماسه‌ای دیگر در دفاع از ارزش‌های اسلامی آفرید و به فیض عظیم شهادت که هنر مردان خداست، نائل شد.



فرمانده انتظامی خوزستان در پایان این پیام ادامه داد : یاد این شهید سرافراز و خدمات صادقانه‌اش را در یادها جاودان و همیشه سبز می‌دانیم و از درگاه خداوند منان، برای آن سفرکرده رحمت واسعه و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسألت داریم.



