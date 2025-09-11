پخش زنده
مجوز پذیرش دانشجویان غیرایرانی در مقاطع تحصیلی مختلف علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: با مکاتبه و پیگیریهای صورتگرفته، موضوع پذیرش دانشجویان غیرایرانی در سومین جلسه کمیته امور مرتبط با صدور مجوز رشته یا دوره بینالملل وزارت بهداشت مطرح و به تصویب رسید.
دکتر سیدمحمد صالحی بهبهانی افزود: بر اساس این مصوبه و با تأیید دبیر محترم شورای آموزش پزشکی عمومی، پذیرش ۳۵ دانشجوی غیرایرانی بینالملل در مقاطع MD و MBBS مورد موافقت قرار گرفت.
او ادامه داد: پذیرش ۲ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی– جراحی و ۱۵ دانشجوی کارشناسی پیوسته پرستاری نیز به تصویب رسید.
صالحی بهبهانی افزود: شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، اختیار تصمیمگیری در خصوص پذیرش دانشجویان غیرایرانی بینالملل را به کمیسیون ملی توسعه ارزیابی و اعتباربخشی آموزش بینالملل تفویض کرد و بر همین اساس، چهارمین جلسه این کمیسیون در تاریخ هشتم شهریور ۱۴۰۴ اعتبار دوساله را برای مجوزهای صادره تعیین کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با قدردانی از تلاش و پیگیریهای معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشگاه گفت: این موفقیت، گامی ارزشمند در مسیر بینالمللیسازی آموزش علوم پزشکی و توسعه دیپلماسی علمی کشور در منطقه ارزیابی میشود.