به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، افروزیانفر مسئول شیلات شهرستان دامغان گفت:این کارگاه با حضور ۶۰ نفر از بانوان صندوق های خرد زنان برگزار شد و کارشناسان انواع طبخ ماهی را به بانوان آموزش دادند.

وی گفت :هدف از برگزاری این کارگاه افزایش سرانه مصرف ماهی در سفره غذایی است .

وی با بیان اینکه مینگین آمار کشوری در زمینه مصرف آبزیان دوازده کیلو است گفت: سرانه مصرف ماهی در شهرستان و استان شش و نیم کیلو در سال است که با توجه به خواص آن، نیازمند فرهنگ سازی وآموزش بیشتر به مردم است.