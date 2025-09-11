پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: پروژه مهر با جدیت و بدون توقف در حال اجرایی شدن است و فعالیتهای مرتبط به این پروژه حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری نیز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر آموزش و پرورش خوی اعلام کرد: پروژه مهر با جدیت و بدون توقف در حال اجرایی شدن است و فعالیتهای مرتبط به این پروژه حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری نیز ادامه دارد.
او همچنین اشاره کرد: اکیپهای پشتیبانی حوزه ستادی امروز به بررسی دقیق وضعیت و تجهیزات گرمایش مدارس در بخشهای مختلف، از جمله بخش ایواوغلی، مشغول بودند.
مدیر آموزش و پرورش خوی تاکید کرد: تمامی اقدامات لازم جهت آغاز سال تحصیلی جدید بهگونهای برنامهریزی شده است که بدون چالش و مشکل پیش برود.
فتحعلی لو، همچنین ارتقا کیفیت آموزشی را به عنوان اولویت نخست دستگاه تعلیم و تربیت مطرح کرد و بیان داشت که این موضوع بهطور مستمر پیگیری میشود.
وی افزود: این تلاشها نشاندهنده عزم راسخ مدیریت و همکاران از صف تا ستاد در تامین بسترهای مناسب برای یادگیری بهتر دانشآموزان و ایجاد محیطی امن و موثر برای آموزش است.