به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر توزیع برق شهرستان اندیمشک گفت: در اجرای این طرح تمامی سیم‌های شبکه برق ۵ روستای قره ویس، پایتخت گلزار، مگسان، گُلم سبز و سر سیل از توابع بخش الوار گرمسیری جمع آوری و کابل‌های خودنگهدار جایگزین آنها شده‌اند.

غلامعلی سرلک با اشاره به اینکه این طرح در راستای اصلاح و بهینه‌سازی شبکه فشار ضعیف انجام شده است افزود: در اجرای این طرح تعداد ۱۰ اصله پایه چوبی قدیمی، فرسوده و مستهلک حذف شد و یک هزار متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و تعداد ۱۰ اصله پایه بتونی نصب شد.