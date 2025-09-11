پخش زنده
امروز: -
طرح تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف برق در روستاهای بخش الوار گرمسیری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر توزیع برق شهرستان اندیمشک گفت: در اجرای این طرح تمامی سیمهای شبکه برق ۵ روستای قره ویس، پایتخت گلزار، مگسان، گُلم سبز و سر سیل از توابع بخش الوار گرمسیری جمع آوری و کابلهای خودنگهدار جایگزین آنها شدهاند.
غلامعلی سرلک با اشاره به اینکه این طرح در راستای اصلاح و بهینهسازی شبکه فشار ضعیف انجام شده است افزود: در اجرای این طرح تعداد ۱۰ اصله پایه چوبی قدیمی، فرسوده و مستهلک حذف شد و یک هزار متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و تعداد ۱۰ اصله پایه بتونی نصب شد.