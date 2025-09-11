پخش زنده
طرح راهبردی ساخت سیلبندهای خاکی پیرامونی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با حمایت و سرمایهگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال در فاز دوم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ایمیدور، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: این طرح بزرگ که باهدف اصلی حفاظت از تأسیسات، امکانات زیربنایی و سرمایهگذاریهای کلان در سایت صنایع انرژیبر لامرد در برابر تهدید سیلابهای مخرب زمستانی اجرا شد، نمونهای بارز از تعامل سازنده و سرمایهگذاری هوشمندانه سازمان ایمیدرو در توسعه زیرساختهای پایدار در مناطق ویژه اقتصادی کشور است.
وی اظهار داشت: توانستیم بر یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی توسعه منطقه، یعنی سیلابهای فصلی که در سالیان گذشته تهدیدی جدی محسوب می شد، غلبه کنیم. این همکاری سرآغازی برای جذب حداکثری سرمایهگذاران جدید خواهد بود.
سید امیر برهانی گفت: این طرح حیاتی در فاز دوم با هدف جلوگیری از ورود سیلابهای فصلی با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله به درون منطقه، که در پهنه سیلگیر دشت لامرد و در بستر سیلابی رودخانه مهران شور واقع شده، در چهار بخش شمالی، جنوبی، غربی و میانی و با پشتیبانی ایمیدرو اجرا شد و همچنین در فازهای بعدی به صورت دایک های پیرامونی کل سایت اجرا خواهد شد.