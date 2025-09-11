به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد مهدی سعیدی مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایت کشاورزی کشور با بیان اینکه این دوره دوازدهمین همایشی است که در سال جاری در کشور برگزار شده گفت: هدف از برگزاری این همایش هم خودکفایی کودهای کشاورزی است تا کشاورزان و کارگزاران با جدید ترین محصولات اشنا شوند. .

محمد مهدی سعیدی با اشاره به اینکه امکان خرید انواع کود های ریز مغذی برای کشاورزان بدون واسطه در این همایش برگزار شده افزود: ما علاوه بر کودهای پایه اوره فسفاته و پتاسه کودهای ریز مغذی را هم برای افزایش واحد سطح استفاده می کنیم .

وی از حضور شرکت های دانش بنیان در این همایش خبرداد و افزود: امیدواریم بتوانیم با تعامل سازنده بین بهره برداران و تولید کنندگان یک رابطه مناسب ایجاد شود .

مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایت کشاورزی کشور افزود : در سبد کودهای حمایتی برنامه توزیع کودهای ازته ۲۸۵۰۰ تن فسفاته ۵۵۰۰ تن و پتاسه ۱۶۵۰ تن را داریم که امیدوایم به عنوان مکمل های غذایی از محصولات تولید کنندگان استفاده کنیم .

خدا بخشی تصریح کرد: بهره برداران بر اساس پهنه بندی و سطح زیر کشت و الگوی کشت سهمیه کودهای یارانه ای خودشان را می توانند با مراجعه به کارگزاری های سطح استان سهمیه خودشان را دریافت کنند .