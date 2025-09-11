پخش زنده
اجرای عمومی نخستین جشنواره تئاتر روشنا با اجرای نمایش روز نرگس در شهرستان نقده کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مسئول نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی از آغاز بکار جشنواره روشنا با نمایش روز نرگس در شهرستان نقده خبر داد و افزود: بر اساس نتایج بازبینی آثار از جشنواره، نمایشهای «روز نرگس» به کارگردانی «شهریار نیریز نقدهی» از شهرستان نقده، «خر پشتی» به کارگردانی «حجت قاسم نژاد» از شهرستان تکاب و «پل آهنی» به کارگردانی «یوسفعلی دریادل» از شهرستان خوی بر روی صحنه میروند و آثار نمایشی «چند قدم با من بیا» به کارگردانی «آرزو قاسم زاده» از شهرستان ماکو و «خان» با کارگردانی «اکبر سبیلان» از ارومیه نیز از ۱۵ شهریور تا چهارم مهر ماه سال جاری در ارومیه به صورت عمومی اجرا میشوند.
پدرام رحمانی با اشاره به اینکه اجرای عمومی جشنواره روشنا در خود شهرستانها اجرا خواهد داد تصریح کرد: هدف از اجرای عمومی نمایشها در خود شهرستانهای تولید شده با هدف تمرکز زدایی مرکز استان بوده تا گروههای نمایشی شهرستانها بتوانند خودشون را در معرض داوری قرار داده و تواناییهای خود را محک بزنند.
وی مراسم پایانی و معرفی نفرات برتر این دوره از جشنواره را هشتم مهر ماه سال جاری دانست که در ارومیه برگزار میشود.
هنرمندان عرصه تئاتر آذربایجان غربی با ۲۰ عنوان اثر نمایشی در نخستین دوره جشنواره استانی تئاتر روشنا شرکت کرده بودند که بعد از طی مراحل بازخوانی و بازبینی توسط داوران منتخب، پنج عنوان نمایش جواز حضور در مرحله نهایی و رقابت این دوره از جشنواره را کسب کردند که فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» دی ماه سال گذشته منتشر شدو از میان آثار ارسالی، ۱۰ عنوان نمایشنامه بعد از بازخوانی متنهای ارسال شده برای حضور در مرحله بازبینی انتخاب شدند.
این جشنواره هنری با نگاهی به زیست بوم فرهنگی آذربایجان غربی، شخصیتهای مهم و تاثیرگذار، معرفی سنتها آداب و رسوم منطقه و اتفاقات مهم تاریخی به همت واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی و مشارکت و همکاری برخی از دستگاههای فرهنگی هنری استان برگزار میشود.