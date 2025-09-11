پخش زنده
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۲ تا ۴ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی فردا کاهش محسوس دما (۲ تا ۴ درجه) در سطح استان پیش بینی میشود؛ سپس تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز شنبه (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش بادها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.
او ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود. همینطور از اواخر وقت شنبه تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، سپس با تقویت جریانات تا بخشهای جنوبی و مرکزی نیز گسترش مییابد.